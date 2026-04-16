Между парламентами Азербайджана и Марокко подписан Меморандум о взаимопонимании

В рамках рабочего визита в Стамбул спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты советников парламента Марокко Мохамедом Ульд Эррашидом.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, на встрече была высоко оценена текущая динамика связей между Азербайджаном и Марокко, выражено удовлетворение развитием политического диалога, а также взаимной поддержкой и солидарностью в рамках международных организаций.

Было отмечено, что межпарламентские связи являются важным инструментом развития двусторонних отношений. В связи с этим была подчеркнута важность расширения контактов между парламентскими комитетами и группами дружбы.

Стороны также подчеркнули роль таких платформ, как Межпарламентский союз и Парламентская сеть Движения неприсоединения в контексте межпарламентского сотрудничества и отметили важность укрепления взаимодействия и координации в рамках этой структуры.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высоко оценила участие и выступление Мохамеда Ульд Эррашида на 5-й конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Палатой советников парламента Королевства Марокко.

Спикер Сахиба Гафарова заявила, что Меморандум о взаимопонимании позволит расширить межпарламентское институциональное сотрудничество, включая укрепление связей между комитетами и группами дружбы, а также более эффективную координацию деятельности на международных площадках.