В Азербайджане не признали свыше 250 иностранных дипломов

В первом квартале 2026 года в Агентство по обеспечению качества в образовании Азербайджана поступило 1305 обращений по признанию иностранных квалификаций.

Об этом сообщили Day.Az в агентстве.

По 1050 заявителям было принято положительное решение и выданы соответствующие свидетельства, в то время как 255 обращений завершились отказом.

"При анализе отрицательных решений можно отметить следующие причины: в 110 случаях - недостаточное пребывание в стране обучения для освоения учебной нагрузки, в 50 - существенная разница (в количестве кредитов), в 28 - одновременно недостаточный срок пребывания и существенная разница, в 14 - форма обучения, в 10 - недостоверные (неподлинные) дипломы, в 10 - специальности без эквивалента, в 9 - несоответствие документу, являющемуся основанием для поступления, в 3 - обучение в неаккредитованных вузах, в 3 - ветеринария (заочная форма), в 3 - несоответствие специальности, в 2 - сочетание неаккредитованного вуза и недостаточного срока пребывания, в 2 - нелицензированные бакинские филиалы, в 2 - неаккредитованные филиалы и недостаточный срок пребывания, в 2 - существенная разница и учебная нагрузка, в 1 - неподлинный диплом и недостаточный срок пребывания, в 1 - фармация (заочная форма), в 1 - отсутствие квалификации в национальной рамке квалификаций страны выдачи и существенная разница, в 1 - недостаточный срок пребывания и несоответствие базовому образованию, в 1 - недостаточный срок пребывания и несоответствие специальности, в 1 - учебная нагрузка, в 1 - форма обучения и существенная разница", - говорится в информации.

По странам больше всего обращений поступило из Турции (445), России (356), Украины (203), Великобритании (73), Грузии (46), Польши (27), Италии (21), Венгрии (19), Германии (12), Беларуси (11), США (10), Южной Кореи (9).

Из Казахстана и Китая поступило по 6 обращений, из Австрии и Швейцарии - по 5, из Чехии, Латвии, Литвы, Узбекистана и Швеции - по 4, из Франции, Кыргызстана, Ирана, Египта, Малайзии, Нидерландов и Бельгии - по 2, а из Эстонии, Индонезии, Коста-Рики, Молдовы, Ганы, Судана, Йемена, Бангладеш, Пакистана, Израиля, Канады, Люксембурга, Японии, Дании и Испании - по 1 обращению.

Что касается наиболее популярных специальностей, то зафиксировано: по юриспруденции - 135 обращений, по экономике - 78, по финансам - 69, по медицине - 67, по управлению бизнесом - 63", - говорится в сообщении.