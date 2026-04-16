SOCAR и США обсудили расширение энергосотрудничества и развитие проекта TRIPP

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с главным советником Государственного департамента США Ребеккой Нефф и страновым менеджером Агентства США по торговле и развитию Сарой Леминг.

Отмечается, что на встрече с удовлетворением было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и США в энергетической сфере, продолжающееся на протяжении многих лет.

Было подчеркнуто, что подписание в феврале текущего года "Хартии о стратегическом партнёрстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки" имеет историческое значение с точки зрения развития двусторонних отношений.

"В этом контексте было отмечено, что между нашими странами существуют широкие перспективы для сотрудничества в энергетическом секторе.

В ходе беседы также было подчеркнуто наличие успешных связей между SOCAR и американскими компаниями по различным направлениям энергетического сектора.

На встрече была особо отмечена важность проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) и существующих энергетических маршрутов по Среднему коридору с точки зрения регионального сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - передает компания.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.