В Китае внезапно закончились дисплеи Samsung

Samsung Display столкнулась с серьезным сбоем поставок в Китае: все запланированные на апрель заказы на дисплеи, как сообщается, были отменены, а новые партии для отгрузки отсутствуют.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, дистрибьюторы в таких условиях вынуждены опираться только на уже имеющиеся складские запасы, что указывает на резкую остановку поставок.

По данным источников, внутри компании подтверждено полное отсутствие доступных запасов для апрельских отгрузок. Если в начале месяца речь шла лишь о задержках, то затем ситуация быстро переросла в полную отмену заказов. Проблема затронула прежде всего закупки по линии Distributor Purchase по всему региону.

Последствия уже ощущают оффлайн-дистрибьюторы, многие из которых получили официальные уведомления об отсутствии товара. Среди затронутых партнеров называются Hanlinhui и Samsung Pengtai. На этом фоне участники рынка фактически перешли к распродаже остатков без поступления новых партий в цепочку поставок.

Из-за сокращения предложения начали меняться и цены. По данным GizmoChina, Hanlinhui 13 апреля возобновила ограниченные отгрузки, но уже без субсидий, что привело к подорожанию примерно на 100 юаней, или около $15. Samsung Pengtai продолжает снабжать продукцией JD.com, однако делает это исключительно за счет оставшихся запасов и пока не может получить новый товар.

Издание отмечает, что происходящее указывает на краткосрочный дефицит на китайском рынке дисплеев. Такая ситуация может привести к более широкому росту цен и, вероятно, отражает внутренние производственные или логистические трудности в операциях Samsung Display.