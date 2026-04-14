В Агдере и Ходжалы отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев
Согласно поручению Президента Ильхама Алиева, продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, сегодня в Агдеринский и Ходжалинский районы были отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев.
Возвращающиеся в села Венгли, Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар Агдаринского района и село Дашбулаг Ходжалинского района бывшие вынужденные переселенцы - это семьи, которые временно проживали в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На данном этапе в село Венгли Агдеринского района были переселены 4 семьи (18 человек), в село Чылдыран - 2 семьи (5 человек), в село Ашагы Оратаг - 9 семей (56 человек), в село Хейвалы - 3 семьи (13 человек), в село Чапар - 2 семьи (6 человек), а в село Дашбулаг Ходжалинского района - 1 семья (4 человека).
Они поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Возвращающиеся на родные земли жители также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, и почтили память шехидов, отдавших жизни на этом пути.
