В Польше робот погнался за дикими кабанами - ВИДЕО
В сети набирает популярность необычное видео из Польши, на котором китайский гуманоидный робот преследует диких кабанов в жилом квартале.
Как передает Day.Az, на кадрах видно, как робот производства компании Unitree гонится по улице за животными.
Ролик быстро стал вирусным, вызвав активное обсуждение.
