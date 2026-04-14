Nissan показал, каким будет новое поколение кроссовера Juke

Nissan представил первые изображения кроссовера Juke нового поколения. Nissan представил новую продуктовую стратегию. В рамках презентации руководство терпящего бедственное положение бренда анонсировало несколько новых разработок. В их числе - новая генерация популярной модели Juke, которая станет электрической, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Японский автоконцерн опережающими темпами ведет сокращение 20 тыс. лишних сотрудников. Убытки Nissan на фоне реструктуризации бизнеса по итогам года составят $ 4,2 млрд, прогнозирует сама компания.

Чтобы улучшить положение, руководство компании стремится обновить линейку моделей. Так, в число ближайших премьер входит Nissan Juke EV, то есть новое поколение кроссовера.

Предполагается, что основой послужит Renault Megane E-Tech на модульной платформе CMF-EV. Премьера новинки должа состояться до конца этого года, притом выпуск актуальной версии также продолжится.