Глава МО Израиля назвал главное условие для завершения войны с Ираном

Вывоз обогащенного урана из Ирана является ключевым условием для завершения боевых действий со стороны Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, у Ирана нет действующей ядерной программы.

"Однако остается вопрос об обогащенном уране, который может быть использован для возобновления ядерного проекта. Именно поэтому США и Израиль считают вывоз этого материала из Ирана важнейшим условием для завершения кампании", - отметил министр.