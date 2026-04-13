Массовая драка произошла в Баку перед известным рестораном - ВИДЕО

Перед одним из ресторанов в Баку произошла массовая драка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел перед рестораном Tempo Baku в Наримановском районе. Так, между группой нетрезвых лиц возник спор, который затем перерос в драку. В результате стороны нанесли друг другу телесные повреждения.