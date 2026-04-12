В Баку продают "умную" тонировку: законно ли это? - ВИДЕО
В соцсетях продают "черные пленки" для лобовых стекол автомобилей - по нажатию кнопки они становятся прозрачными.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, продавцы таких устройств в социальных сетях открыто заявляют, что с их помощью можно скрыть нарушение правил от полиции.
Стоимость начинается от 350 манатов и варьируется в зависимости от марки автомобиля.
Судя по обращениям и комментариям, интерес к продукции довольно высокий - есть и те, кто уже приобрел и установил ее на свои автомобили.
Возникает вопрос: законно ли использование подобных устройств?
Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции, установка пленок допускается только при соблюдении установленных стандартов.
Лица, допускающие нарушения, привлекаются к ответственности.
Отмечается, что за подобные правонарушения предусмотрен штраф в размере 150 манатов.
