законно ли это? - ВИДЕО

В соцсетях продают "черные пленки" для лобовых стекол автомобилей - по нажатию кнопки они становятся прозрачными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, продавцы таких устройств в социальных сетях открыто заявляют, что с их помощью можно скрыть нарушение правил от полиции.

Стоимость начинается от 350 манатов и варьируется в зависимости от марки автомобиля.

Судя по обращениям и комментариям, интерес к продукции довольно высокий - есть и те, кто уже приобрел и установил ее на свои автомобили.

Возникает вопрос: законно ли использование подобных устройств?

Как сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции, установка пленок допускается только при соблюдении установленных стандартов.

Лица, допускающие нарушения, привлекаются к ответственности.

Отмечается, что за подобные правонарушения предусмотрен штраф в размере 150 манатов.

