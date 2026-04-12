КСИР пригрозил пресечь любую попытку приближение военных судов к Ормузскому проливу

Любое военное судно, которое попытается приблизиться к Ормузскому проливу, будет расценено как "нарушение перемирия и строго пресечено".

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Также было подчеркнуто, что пролив остается под контролем КСИР и открыт для безопасного прохода гражданских судов при соблюдении специальных правил.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.