Баку и Вильнюс расширяют сотрудничество

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

На фоне трансформации глобальных логистических цепочек, энергетических рынков и архитектуры безопасности сотрудничество между Азербайджаном и Литвой приобретает новое, стратегическое измерение. Именно поэтому визит премьер-министра Литвы Инга Ругинене 9 апреля в Баку стал отражением более глубоких процессов, происходящих в евразийском пространстве.

Он символичен еще и потому, что совпадает с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами - периодом, за который Баку и Вильнюс прошли путь от базового взаимодействия к поиску практических форм взаимовыгодного партнерства.

Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Литвы, что является подтверждением высокого уровня политического диалога между странами. Стороны подчеркнули важность регулярных контактов и взаимных визитов, которые позволяют не только координировать позиции по международной повестке, но и формировать основу для углубления экономических связей.

Особое значение имеет поддержка Литвой развития отношений Азербайджана с Европейским союзом. В условиях, когда Баку активно диверсифицирует внешнеэкономические связи, взаимодействие с государствами ЕС становится важным элементом внешней политики страны. При этом Литва рассматривает Азербайджан как ключевого партнера на Южном Кавказе - регионе, который постепенно трансформируется из зоны геополитической конкуренции в пространство экономической взаимосвязанности.

Несмотря на позитивную динамику политических контактов, экономическое сотрудничество пока не в полной мере отражает потенциал двух стран. По данным Государственного таможенного комитета, в январе-феврале 2026 года товарооборот между Азербайджаном и Литвой составил всего 3,557 млн долларов, что составляет лишь 0,04% внешней торговли Азербайджана.

При этом наблюдается разнонаправленная динамика: экспорт из Азербайджана в Литву немного вырос, тогда как импорт снизился. Это говорит о наличии структурных ограничений, но одновременно - и о возможностях для роста.

Исторически структура торговли между странами включает энергоресурсы, сельскохозяйственную продукцию и строительные материалы со стороны Азербайджана, а также продовольствие, оборудование и технологии со стороны Литвы.

Однако, как подчеркивает Инга Ругинене, сегодня акцент смещается в сторону более сложных и технологичных сфер: цифровизация, ИКТ, кибербезопасность, "зеленые" решения и услуги. Это означает переход от традиционной торговли к более глубокой экономической интеграции.

Одним из ключевых направлений сотрудничества остается энергетика. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный поставщик энергоресурсов для Европы, особенно в условиях необходимости диверсификации поставок.

Для Литвы, как подчеркнула премьер-министр, энергетическая безопасность напрямую связана с вопросами суверенитета и устойчивости. В этом контексте сотрудничество с Азербайджаном приобретает стратегическое значение.

Однако важной особенностью современного этапа является акцент на "зеленую" энергетику. Литва предлагает решения в области солнечной энергии, энергоэффективности и устойчивой инфраструктуры, что открывает новые возможности для совместных проектов.

Таким образом, энергетическое сотрудничество между странами постепенно выходит за рамки традиционной модели "поставщик-потребитель" и приобретает инновационный характер.

Еще одним из центральных элементов двустороннего взаимодействия становится развитие транспортно-логистических связей, в частности в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор). Маршрут, соединяющий Европу с Центральной Азией через Южный Кавказ и Каспийское море, приобретает все большее значение на фоне геополитических изменений. После начала войны России против Украины страны Европы активно ищут альтернативные маршруты, не зависящие от традиционных транзитных путей, что сводит внимание к ТМТМ. Литва открыто поддерживает развитие Среднего коридора, рассматривая его как часть более широкой стратегии устойчивости и диверсификации торговых потоков.

Азербайджан, в свою очередь, играет в этой системе ключевую роль, выступая в качестве транспортного хаба, соединяющего Восток и Запад. А Литва предлагает свои логистические возможности, включая порт Клайпеда, как "ворота" в Балтийский регион.

Кроме того, развитие таких проектов, как TRACECA, также дополнительно усиливает значение Азербайджана как транзитного узла, способствуя расширению торговых связей между Европой и Азией.

Одной из наиболее интересных идей, озвученных в ходе визита, стала концепция "взаимных ворот". То есть Литва рассматривает Азербайджан как выход на рынки Центральной Азии и Каспийского региона, тогда как Литва может стать для Азербайджана входом на рынок ЕС и Северной Европы. Эта модель отражает современную логику международных отношений, где география становится экономическим преимуществом. В условиях глобальной перестройки логистических цепочек такие партнерства приобретают особую ценность. По сути, речь идет о формировании новой архитектуры евразийской связности, где страны не конкурируют, а дополняют друг друга.

Другим важным направлением является инвестиционное сотрудничество. В настоящее время объемы инвестиций между странами остаются относительно скромными, однако стороны видят значительный потенциал для их увеличения. Литва заинтересована в проектах в сфере ИКТ, пищевой промышленности, туризма и логистики, тогда как Азербайджан может инвестировать в транспортную инфраструктуру и промышленные проекты на территории Литвы. Особое значение имеет развитие деловых контактов и институционального взаимодействия, включая деятельность межправительственной комиссии. Исторически между странами уже реализовывались совместные проекты, включая сотрудничество в области цифрового управления и электронных услуг. Сегодня этот опыт может быть масштабирован.

Наряду с экономикой и политикой важную роль играет гуманитарное сотрудничество. Речь идет об образовательных обменах, культурных проектах и развитии туризма. В этом контексте обсуждается возможность открытия прямых авиарейсов между странами, что может значительно упростить контакты между бизнесом, академическим сообществом и гражданами. Такие шаги способствуют формированию устойчивых межчеловеческих связей, которые являются не менее важным элементом партнерства, чем экономические проекты.

Визит Инги Ругинене проходит на фоне позитивных изменений в регионе Южного Кавказа. После завершения конфликта между Азербайджаном и Арменией открываются новые возможности для экономической интеграции и развития транспортных коридоров. Уже сегодня наблюдаются первые признаки нормализации, включая восстановление транспортных и торговых связей. В этих условиях роль Азербайджана как ключевого регионального игрока усиливается. Для Литвы и других европейских стран это означает возможность более активного участия в региональных проектах и расширения экономического присутствия.

Визит премьер-министра Литвы в Баку показал, что отношения между Азербайджаном и Литвой выходят на новый уровень. От символического партнерства стороны переходят к практическому взаимодействию, основанному на взаимной выгоде и стратегическом расчете. Ключевыми направлениями остаются транспорт, энергетика, цифровизация и инвестиции. При этом особую роль играет развитие Среднего коридора, который становится не только экономическим, но и геополитическим проектом.

В условиях глобальной нестабильности именно такие партнерства, основанные на прагматизме и взаимном доверии, могут стать основой новой системы международных отношений. Азербайджан и Литва, находясь на разных концах Европы, демонстрируют, что географическое расстояние больше не является препятствием - напротив, оно может стать преимуществом в эпоху глобальной взаимосвязанности.