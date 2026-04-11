Израиль не будет обсуждать перемирие с "Хезболлой"

Израиль отказался от обсуждения перемирия с шиитским движением "Хезболла" в Ливане. Об этом 11 апреля сообщил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в телефонном разговоре с ливанским коллегой, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Израиль отказался обсуждать прекращение огня с "Хезболлой", - приводит слова Лейтера издание Times of Israel.