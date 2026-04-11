Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США
Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило прибытие делегации Ирана для участия в переговорах с США.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.
"Высокопоставленная делегация Исламской Республики Иран сегодня прибыла в Исламабад, чтобы принять участие в переговорах с США", - говорится в сообщении.
Там отметили, что глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар, встречавший иранскую делегацию, выразил надежду конструктивное взаимодействие обеих сторон в рамках переговоров.
Состав делегации:
- Аббас Арагчи, министр иностранных дел, который в основном считается реформатором
- Мохаммед Багер Галибаф, спикер парламента Ирана, бывший командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который придерживается жесткой позиции, но считается достаточно прагматичным.
- Мохаммед Багер Золгадр, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, который считается одним из самых жестких деятелей КСИР в стране.
Отмечается, что участие Золгадра указывает на то, что высшие командиры КСИР хотят иметь прямое представительство на встречах, в отличие от предыдущих раундов переговоров
10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился с визитом в Пакистан, чтобы провести переговоры, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Иране и разрешение кризисной ситуации, сложившейся в области судоходства через Ормузский пролив. Перед вылетом он выразил оптимизм относительно успеха своей миссии и заявил о намерении "налаживать контакт" с Тегераном. В Иране подчеркнули, что для начала каких-либо переговоров необходимо выполнить как минимум два предварительно согласованных условия: установление режима прекращения огня в Ливане и разморозка иранских активов.
