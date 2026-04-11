Делегация Ирана прибыла в Пакистан на переговоры с США

Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило прибытие делегации Ирана для участия в переговорах с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

"Высокопоставленная делегация Исламской Республики Иран сегодня прибыла в Исламабад, чтобы принять участие в переговорах с США", - говорится в сообщении.

Там отметили, что глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар, встречавший иранскую делегацию, выразил надежду конструктивное взаимодействие обеих сторон в рамках переговоров.

Состав делегации:

Аббас Арагчи , министр иностранных дел, который в основном считается реформатором

, спикер парламента Ирана, бывший командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который придерживается жесткой позиции, но считается достаточно прагматичным. Мохаммед Багер Золгадр, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, который считается одним из самых жестких деятелей КСИР в стране.

, спикер парламента Ирана, бывший командир Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который придерживается жесткой позиции, но считается достаточно прагматичным. Мохаммед Багер Золгадр, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, который считается одним из самых жестких деятелей КСИР в стране.

Отмечается, что участие Золгадра указывает на то, что высшие командиры КСИР хотят иметь прямое представительство на встречах, в отличие от предыдущих раундов переговоров

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился с визитом в Пакистан, чтобы провести переговоры, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Иране и разрешение кризисной ситуации, сложившейся в области судоходства через Ормузский пролив. Перед вылетом он выразил оптимизм относительно успеха своей миссии и заявил о намерении "налаживать контакт" с Тегераном. В Иране подчеркнули, что для начала каких-либо переговоров необходимо выполнить как минимум два предварительно согласованных условия: установление режима прекращения огня в Ливане и разморозка иранских активов.