Иран потребует компенсации за каждый причиненный ущерб.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном иранским государственным телевидением от имени верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

"Вы, героический народ Ирана, стали решающими победителями на этом поле боя. Сегодня Иран стоит на пороге превращения в великую державу. Мы не оставим безнаказанными преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы потребуем компенсации за каждый причиненный ущерб и возмещения за кровь наших мучеников", - сказал он.

Кроме того, по словам Хаменеи, Иран вступает в новый этап управления Ормузским проливом.