Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Пакистан для переговоров с иранской делегацией.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN.

Вместе с ним в поездку также отправились Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Перед вылетом Вэнс заявил журналистам, что Трамп дал переговорной группе конкретные поручения.