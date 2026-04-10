Вэнс отправился в Пакистан
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Пакистан для переговоров с иранской делегацией.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN.
Вместе с ним в поездку также отправились Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Перед вылетом Вэнс заявил журналистам, что Трамп дал переговорной группе конкретные поручения.
