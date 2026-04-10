Эти лица будут уволены с работы

Будут внесены дополнения в основания для расторжения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, трудовой договор будет также расторгаться независимо от воли или желания сторон в следующих случаях:

- если на основании медицинского заключения (обследования) выявляется, что лицо, принятое на работу на должности и по профессиям, для которых предусмотрены ограничения для лиц с наркологическими заболеваниями, страдает таким заболеванием, либо если в период трудовых отношений при медосмотре у работника установлено наличие наркологического заболевания;

- если выявляется, что трудовой договор был заключен с лицом, не имеющим медицинской справки о состоянии здоровья, для работы в тяжелых, вредных и опасных условиях труда, а также в целях охраны здоровья населения - в пищевой промышленности, сфере общественного питания, здравоохранении, торговле и других аналогичных сферах, где использование труда таких лиц не допускается.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.