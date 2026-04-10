Лига Европы: "Астон Вилла" победила "Болонью", "Порту" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью

"Астон Вилла" на своем поле обыграла "Болонью" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы - 3:1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у хозяев дубль оформил нападающий Олли Уоткинс (51-я и 90+4-я минуты), также голом отметился защитник Эзри Конса на 44-й минуте.

У гостей на 90-й минуте отличился вингер Джон Роу.

В параллельном матче "Порту" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью - 1:1.

Встреча прошла в Лиссабоне.

На 11-й минуте счет открыл нападающий хозяев Виллиам Гомеш. На 13-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Порту" Мартим Фернандеш.

В другом матче дня "Фрайбург" дома разгромил "Сельту" - 3:0.

В начале матча счет открыл полузащитник Винченцо Грифо. На 32-й минуте Ян-Никлас Бесте укрепил преимущество хозяев. На 78-й минуте защитник Маттиас Гинтер довел счет до разгромного.

Ответные встречи пройдут 16 апреля.