Новое соглашение GAZ и МАЗ в центре развития экономических связей Азербайджана и Беларуси

Представители азербайджанских и белорусских СМИ посетили Минский автомобильный завод - одно из крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси, специализирующееся на производстве грузовой и пассажирской техники, сообщает Day.Az.

Мероприятие было организовано в рамках подписания соглашения о сборке новой партии коммунальной техники (100 единиц) на базе шасси МАЗ на Гянджинском автомобильном заводе. Это соглашение подписано в рамках реализации поручений Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Беларуси Александра Лукашенко, данных в ходе государственного визита главы белорусского государства в Азербайджан. Документ подписали глава Наблюдательного совета Производственного Объединения Гянджинского автомобильного завода (GAZ), депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ханлар Фатиев и Генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович. Сотрудничество GAZ и МАЗ направлено на расширение и укрепление двусторонних экономических связей между Азербайджаном и Беларусью, заложенных главами государств.

Представителей СМИ ознакомили с процессом производства высококачественной грузовой и пассажирской техники, историей завода, основанного в 1944 году.

МАЗ считается одним из символов промышленности Беларуси, ключевых производителей тяжелых грузовиков в регионе, крупным экспортером техники. Предприятие выпускает широкий спектр техники: грузовые автомобили, седельные тягачи, самосвалы, автокраны, лесовозы, автобусы и микроавтобусы, троллейбусы, спецтехнику и прицепы. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 400 моделей, модификаций и комплектаций.

Генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович в интервью Trend подчеркнул особую значимость нового соглашения с акцентом на технологическое партнерство и расширение производственных возможностей.

"Новое соглашение стало очередным этапом последовательного и системного развития сотрудничества между нашими заводами. На протяжении последних десяти лет мы развиваем совместное сотрудничество с производством, которое мы создаем и вместе продвигаем в Азербайджане. Эта такая важная технологическая интеграция, импульс, который придал визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан. Новое соглашение открывает еще более широкие перспективы, возможности увеличения объемов производства до тысячи единиц.

Особое внимание уделяется развитию производства коммунальной техники, что напрямую связано с решением социальных задач и улучшением качества жизни населения. Речь идёт о технике, необходимой в повседневной жизни городов и регионов", - отметил генеральный директор МАЗ.

Глава Наблюдательного совета ПО Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев в интервью Trend подчеркнул, что все достижения предприятия сегодня напрямую связаны с именем Президента Ильхама Алиева.

По его словам, в 2004 году предприятие, долгие годы находившееся в состоянии незавершенного строительства, превратилось в один из ведущих заводов не только западного региона, но и всей страны в сфере производства автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Ключевой этап развития, как подчеркнул Фатиев, начался после официального визита Президента Азербайджана в Беларусь в 2006 году. Дружеские и братские отношения между главами государств создали основу для выхода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

"Мы гордимся тем, что находимся в центре развития азербайджано-белорусских экономических связей", - отметил он.

После этого визита на предприятии были созданы сборочные линии, внедрено современное техническое оборудование, а сотрудники прошли специализированные курсы повышения квалификации. На сегодняшний день на заводе произведено более 15 000 тракторов различных моделей и свыше 4 000 автомобилей марки МАЗ.

Фатиев также подчеркнул, что проекты экономического сотрудничества с Беларусью постоянно находятся в центре внимания главы государства.

В рамках этого сотрудничества уже подписан контракт с МАЗ на поставку комплектующих для сборки 100 автомобилей для вывоза бытовых отходов. При этом около 90% бункерной части техники производится локально - в Гяндже, силами местных специалистов.

Говоря о других направлениях сотрудничества с белорусскими предприятиями, Фатиев отметил развитие производства автобусов и электробусов. На сегодняшний день в рамках партнёрства изготовлено 6 городских автобусов и 4 экспериментальных электробуса модели E-321.

Автобусы соответствуют экологическому стандарту "Евро-5", отличаются экономичностью и подходят для эксплуатации в Баку, Гяндже, Сумгайыте и других городах. Они рассчитаны на перевозку до 83 пассажиров, оснащены 26 сидячими местами, кондиционером, информационными мониторами и системой видеонаблюдения.

Электробусы, в свою очередь, являются экологически чистыми и экономичными. Они могут развивать скорость до 60 км/ч, а их аккумуляторы полностью заряжаются всего за 6 минут на станции типа RGZP/G/300KW 600V-EN в городском режиме.

В заключение Фатиев подчеркнул, что сотрудничество с белорусскими предприятиями будет продолжено и расширено. По его словам, белорусская техника отличается высокой надёжностью и долговечностью, а продукция Гянджинского автозавода уже завоевала доверие потребителей.

"При наличии заказов на автобусы и электробусы наша производственная база и профессионализм специалистов позволяют реализовывать масштабные проекты и в этом направлении", - добавил он.