Азербайджан и Германия обсудили ключевые вопросы на встрече в Баку

10 апреля в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия.

Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы МИД, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а немецкую - уполномоченный Министерства иностранных дел ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Никлас Вагнер.

В рамках консультаций было рассмотрено текущее состояние политических связей по вопросам двустороннего сотрудничества, подчеркнута важность взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий с точки зрения поддержания устойчивого политического диалога. Наряду с этим были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Была представлена информация о стратегических энергетических и транспортных проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана. Также состоялся обмен мнениями о существующих планах по расширению договорно-правовой базы. Стороны уделили внимание вопросам взаимодействия на международных платформах, а также развития сотрудничества в рамках различных международных организаций и взаимной поддержки кандидатур.

В ходе консультаций была предоставлена подробная информация о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринимаемых в направлении обеспечения устойчивого мира, а также широкомасштабных работах по восстановлению, реконструкции и разминированию, проводимых на наших освобожденных от оккупации территориях.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.