Пожар на Олимпийском стадионе в Рио - ВИДЕО
Олимпийский стадион в Рио-де-Жанейро загорелся во время чемпионата мира по фехтованию, в результате чего сгорела половина крыши.
Как передает Day.Az, кадры происшествия быстро распространились в сети.
Согласно информации, для тушения пожара были задействованы около 80 пожарных и 20 единиц техники. Пламя удалось потушить.
Стадион был построен к Олимпийским играм 2016 года и находится в ведении городских властей.
