Яшар Амашов назначен первым заместителем начальника Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Яшар Аллахгулу оглу Амашов назначен первым заместителем начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.
Другим распоряжением главы государства Я. Амашову присвоено высшее воинское звание генерал-майора.
