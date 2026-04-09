Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Казахстан заинтересован в проекте TRIPP.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на брифинге для журналистов.

"Откроется новый маршрут для международных коммуникаций, и Казахстан является одним из главных игроков и участников международного транспортного сектора, особенно в части потоков товаров из Китая и в Китай.

Наши казахстанские партнеры, с которыми мы обсуждали этот вопрос и во время моего визита, хотят более предметно понять, какие транспортные возможности открываются и как это повлияет на них. Казахстан - не единственная страна, заинтересованная этой темой. Многие страны интересуются этим. Идет открытый процесс, и мы не собираемся скрывать это от наших партнеров. Естественно, мы должны пригласить Казахстан к использованию транзитных маршрутов через Армению, чтобы рассматривать их в цепочке экспорта, импорта и предоставляемых транспортных услуг", - сказал Пашинян.