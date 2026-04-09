В Азербайджане получение паспорта и удостоверения личности может стать онлайн

В Азербайджане в рамках цифровизации государственных услуг определен новый этап, связанный с выдачей и заменой удостоверений личности и общегражданских паспортов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, планируется осуществлять данные услуги через Электронную государственную информационную систему.

Так, Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития и транспорта должно до 1 июня определить возможные этапы цифровизации услуг, подготовить концептуальный документ по этому направлению и представить его по назначению.

Также до 1 июля будет обеспечена цифровизация указанных услуг в соответствии с концептуальным документом.

Кроме того, Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством внутренних дел должно до 15 сентября обеспечить запуск данных услуг на платформе mygov.