В Азербайджане получение паспорта и удостоверения личности может стать онлайн
В Азербайджане в рамках цифровизации государственных услуг определен новый этап, связанный с выдачей и заменой удостоверений личности и общегражданских паспортов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, планируется осуществлять данные услуги через Электронную государственную информационную систему.
Так, Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития и транспорта должно до 1 июня определить возможные этапы цифровизации услуг, подготовить концептуальный документ по этому направлению и представить его по назначению.
Также до 1 июля будет обеспечена цифровизация указанных услуг в соответствии с концептуальным документом.
Кроме того, Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством внутренних дел должно до 15 сентября обеспечить запуск данных услуг на платформе mygov.
