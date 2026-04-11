В некоторых частях Нахчывана не будет света

В ряде районов города Нахчыван ожидаются временные перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, этой ночью на основании заявки, поданной в Нахчыванское региональное управление энергоснабжения и сбыта ОАО "Азеришыг", подстанция "Кёроглу" напряжением 110/10 кВ будет выведена на ремонт. В связи с этим в районах, питающихся от данной подстанции, подача электроэнергии будет временно приостановлена.

В результате с 02:00 до 05:00 перебои в электроснабжении ожидаются в жилых массивах Бахадур Аббасов, Идрис Мамедов, Сабир, Юнис Мамедов, Гочустю, Чянлибель и Новый Нахчыван, а также в 6-м, 9-м, 10-м и 11-м микрорайонах города.