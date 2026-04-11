В Хачмазе автомобиль сбил насмерть пешехода

В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в селе Гасангала автомобиль марки ВАЗ-2107, находившийся в движении, сбил 36-летнего Иззета Джалилова, пытавшегося перейти дорогу. Пешеход скончался на месте происшествия от полученных тяжелых травм.