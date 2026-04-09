Автор: Ибрагим Алиев

Лицемерие и двуличие европейской политики давно перестали быть скрытой проблемой и все чаще проявляются открыто, особенно когда речь заходит о странах, которые проводят самостоятельный курс. Азербайджан является одним из самых ярких примеров. Не раз по отношению к нашей стране применялась политика двойных стандартов и прочая несправедливость. Теперь мишенью стала Венгрия, отказавшаяся прогибаться под Брюссель, который нервно реагирует на курс правительства, ориентированный на национальные интересы. А последние события вокруг парламентских выборов в этой стране лишь усилили уверенность в том, что в центре Европы действует лицемерие, когда одни правила применяются к "своим", а совершенно другие - к тем, кто мыслит самостоятельно.

Многие страны, на которые приходятся удар и давление, с подобным подходом не согласны. Постоянная привычка совать свой нос в чужие дела раздражает все больше государств и, по-видимому, Европа своими выходками в конец достала и США. Как результат американский вице-президент Джей Ди Вэнс отправился на переговоры с правительством Орбана, которое является ценным союзником для Вашингтона, ведь премьер Венгрии - человек прямой и делает, что говорит.

Будучи в Будапеште, Вэнс сделал несколько заявлений, которые были четким сигналом, направленным Европе, и поддержал правительство Орбана. Он прямо указал, что прибыл в Будапешт за несколько дней до парламентских выборов по поручению Дональда Трампа, поскольку вмешательство Брюсселя в выборы вызывает возмущение. По мнению вице-президента, то, что происходит вокруг Венгрии, является худшим примером иностранного вмешательства. Он заявил, что "брюссельские бюрократы" пытались вмешаться в венгерские выборы, например, подняв цены.

Звучит жестко, но "по-человечески" в Брюсселе с первого раза не понимают и США это знают. Последняя ситуация с НАТО тому отличный пример.

"С Виктором Орбаном мы все же не говорили о кампании, а о том, что ему нужно для процветания страны", - подчеркнул Вэнс, отметив особую роль лидерства Орбана, которое является примером для европейского континента.

Он добавил, что США сделают все возможное, чтобы Виктора Орбана переизбрали.

"Виктор Орбан - важнейший лидер, когда речь идет об энергетической безопасности", - констатировал вице-президент.

И далеко не первый раз, когда Вэнс высказывает подобное в отношении Евросоюза. Если говорить о недавних примерах, то можно вспомнить его заявление на Мюнхенской конференции по безопасности. Там Вэнс обозначил более широкую проблему - внутреннюю трансформацию Европы, которая, по его мнению, подрывает собственные основы. В центре критики оказались ограничения свободы слова, давление на альтернативные позиции и отрыв политических элит от общества. Сегодня эта оценка напрямую перекликается с тем, что происходит вокруг Венгрии. Вопрос уже не ограничивается одной страной. Он касается общей модели управления внутри Европейского союза.

К примеру, помимо Венгрии, Чехия и Словакия также демонстрируют иной подход к государственному управлению. Эти страны делают ставку на защиту национальных интересов, контроль над внутренними процессами и сохранение экономической устойчивости. Их политика строится вокруг конкретных задач - энергетическая безопасность, социальная стабильность, защита рынка труда, что вызывает раздражение у брюссельских структур, поскольку он не вписывается в единый идеологический шаблон.

Ситуация показывает, что давление может принимать разные формы. Это не только заявления и резолюции. В ход идут более сложные механизмы: поддержка протестной активности, работа с медиа, активизация неправительственных организаций. Все это формирует внутреннее напряжение, которое затем используется как аргумент против действующей власти. Подобные действия сопровождаются информационными кампаниями, где акцент делается на критике правительства и формировании негативного образа страны.

Венгрия сталкивается и с системным давлением через финансовые инструменты Европейского союза. Заморозка фондов, затягивание согласований, политические условия при выделении средств превращаются в механизм влияния на внутреннюю политику страны. Именно на это и намекал Вэнс. Подобный комплексный подход европейские политики в других ситуациях сами называют "гибридной войной", осуждая ее применение, но при этом сами же пользуются этими же методами против стран, проводящих самостоятельный курс. Лицемерно? Определенно. Поэтому США и вмешались, чтобы объявить Европе "шах и мат" в вопросе Венгрии.

Почему? Потому что в отличие от предыдущих лет, когда позиции Вашингтона и Брюсселя совпадали по большинству вопросов, сейчас наблюдается более сложная картина. Заявления Вэнса показывают, что американская администрация готова критически оценивать действия европейских структур. Привычная поддержка со стороны ключевого партнера исчезла.

Возвращаясь к Орбану, Брюссель, думаем, продолжит свои махинации, абсолютно не принимая во внимание результаты его политики. Что мы имеем в итоге? Сложившаяся ситуация наглядно показала до чего докатился Запад. Она демонстрирует, как далеко могут зайти евроструктуры в попытке сохранить контроль над политическими процессами. Одновременно мы стали свидетелями того, что отпор этим действиям стал даваться чаще. Азербайджан был одним из первых, кто посадил недоброжелателей на место, теперь очередь за Венгрией и Соединенными Штатами, которые на фоне войны в Иране поняли, что союзник из Брюсселя никакой.

Так что критика со стороны Вэнса и Орбана абсолютно обоснована. Уверены, что Венгрия, несмотря на внешнее давление, продолжит проводить независимую политику и сохранит устойчивость. Европе же опять придется сидеть у разбитого корыта. Доверие разрушено, и произошло это по вине самого Брюсселя.