ООН тесно сотрудничает с Азербайджаном для социально-экономического роста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила руководитель Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) по Азербайджану Анна Соаве в ходе своего выступления на мероприятии.

Она высоко оценила соответствие новой рамочной программы сотрудничества национальным приоритетам:

"Наша новая рамочная программа сотрудничества полностью выстроена в соответствии с национальными приоритетами и Целями устойчивого развития. Это логический результат интенсивной работы, которую мы в течение последнего года проводили совместно с представителями правительства".

Руководитель UN-Habitat по стране также затронула работу, проводимую в рамках Группы результатов №1:

"В этой группе, ориентированной на инклюзивный социально-экономический рост и развитие человеческого капитала, тесно сотрудничают многие агентства ООН, такие, как ЮНИСЕФ, ВОЗ и ФАО. Это партнерство является ярким примером эффективной работы, которую мы совместно осуществляем с государственными структурами".

Сопредседатель рабочей группы сообщил о финансовых ресурсах, предусмотренных на текущий год:

"Общий объем необходимых ресурсов на период до конца 2026 года превышает 3,6 миллиона долларов. В настоящее время ряд проектов ожидает окончательного одобрения правительства, что позволит привлечь дополнительные средства".