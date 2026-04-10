В Азербайджане предложили установить нижний предел некоторых штрафов

В Уголовном кодексе необходимо установить конкретные минимальные размеры штрафов по ряду статей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно новым изменениям, в случае нецелевого использования государственных средств в значительном размере предусмотрено лишение свободы с наложением штрафа в размере 100% от стоимости предмета преступления, то есть суммы средств, использованных не по назначению. В действующей редакции штрафы варьируются в диапазоне 9-13 тысяч манатов.

Депутат отметил, что предлагаемые изменения предусматривают переход от фиксированных штрафов к процентному механизму:

"Я бы предложил установить конкретные минимальные размеры штрафов по данной статье. Это позволит определить нижний предел штрафа в зависимости от причиненного ущерба за нецелевое использование государственных средств. Предлагаю изложить рассматриваемую норму в следующей редакции: "В случае нецелевого использования государственных средств в значительном размере - с лишением свободы и штрафом в размере 100% от стоимости предмета преступления (средств, использованных не по назначению), но не менее определенного кратного размера минимальной заработной платы". Конкретный коэффициент кратности минимальной зарплаты может быть определен органом, выступившим с законодательной инициативой".

Депутат также напомнил, что одним из предлагаемых изменений является освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего данное деяние, при условии полного возмещения стоимости предмета преступления (средств, использованных не по назначению):

"Согласно Уголовному кодексу, значительным считается ущерб в размере от 50 до 250 тысяч манатов, особо крупным - свыше 250 тысяч манатов. В развитых странах, а также в ряде государств СНГ освобождение от ответственности, как правило, применяется только к лицам, совершившим преступления на небольшие суммы. В Азербайджане значительный ущерб составляет от 125 до 625-кратного размера минимальной заработной платы, особо крупный - начинается от 625-кратного размера. Поэтому предлагаю конкретизировать размер ущерба по данной статье и не распространять норму об освобождении от ответственности на случаи, связанные с хищением средств в особо крупных размерах".