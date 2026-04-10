В некоторых частях Сиязянского района временно не будет газа
В связи с устранением утечки газа на действующем газопроводе в направлении села Бёюк Хямья Сиязянского района сегодня с 10:00 будет приостановлено газоснабжение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Хачмазское региональное управление эксплуатации газа.
Отмечается, что на время проведения ремонтных работ перебои в газоснабжении затронут в общей сложности 1 916 абонентов, включая сёла Бёюк и Баладжа Хямья, а также улицы имени Г. Талыбова, Г. Годжалиева, Б. Байрамова, Ш. Хатаи и А. Захирова.
Подача газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.
