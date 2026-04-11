Британские СМИ сообщили о странном явлении на Земле

На Земле в последнюю неделю усилились вибрации, вызывающие шум в ушах и бессонницу. Как передает Day.Az, об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

"Гудящие" вибрации Земли усиливаются уже более недели, что побудило некоторых людей сообщить о том, что это явление нарушает их сон и вызывает звон в ушах", - говорится в публикации.

Авторы публикации пишут, что речь идет о явлении, известном как резонанс Шумана. Оно представляет собой устойчивый электромагнитный ритм, который генерируют молнии, отражающиеся между поверхностью планеты и ионосферой.

Ученые считают, что на вибрации Земли влияют магнитные бури и вспышки на Солнце, которые могут усиливать эффект в зависимости от своей классификации.