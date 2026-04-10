"Сабах" U18 сыграет с "Борацом" в баскетбольной Лиге чемпионов
Баскетбольная команда "Сабах" U18 проведет очередной матч в Лиге чемпионов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский коллектив сыграет за 5-8-е места, а соперником станет сербский клуб "Борац".
Встреча пройдет в Боснии и Герцеговине и начнется в 19:30 по бакинскому времени.
Отметим, что накануне "Сабах" обыграл немецкий "Порше BBA Людвигсбург" со счетом 72:61. Ранее команда уступила боснийской "Игокее" - 58:88.
