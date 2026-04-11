Корабль Orion миссии Artemis II с астронавтами вернулся на Землю

Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II успешно приводнился в Тихом океане у побережья Сан-Диего (штат Калифорния).

Капсула с четырьмя астронавтами на борту завершила полет, который длился около 11 дней. Миссия стартовала 1 апреля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде.

За время полета экипаж достиг максимального удаления от Земли - 406 771 километра, установив новый рекорд для пилотируемых космических миссий. Астронавты облетели Луну, протестировали системы корабля и провели научные эксперименты.