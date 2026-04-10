В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о парадоксе с армянскими паспортами.

Армянский правозащитник Лариса Алавердян в эфире "Iravunk TV" заявила, что до октября 2023 года жители Карабаха хайского происхождения магическим образом считались гражданами Армении.

А раз в кармане завалялся нужный паспорт, то Ереван, по этой логике, был обязан защищать их хоть на Луне - задействуя весь арсенал из героических баллад.

Правда, при малейшем логическом анализе эта позиция рассыпается как карточный домик в эпицентре землетрясения. Главный вопрос заключается в том, как Ереван мог продвигать идею "освобождения земель", которые сам же юридически признавал территорией Азербайджана.

Чтобы масштаб этого абсурда стал окончательно понятен, достаточно перенести данную логику на любую другую точку карты. Представьте на секунду сюрреалистичную картину: жители марсельских окраин вдруг осознают себя бразильцами и в едином порыве ждут десанта из Бразилиа для защиты своих прав. А Франция, по этой логике, должна виновато постоять в сторонке, чтобы не мешать "великой миссии" по спасению новоявленных латиноамериканцев посреди Прованса.

Но в действительности любая подобная риторика неизбежно превращается в пыль, сталкиваясь с мировым порядком.

В реальном мире границы - это не посты в соцсетях, а суровая реальность, прописанная в международном праве. И сколько ни объявляй себя "хозяином положения", затянувшаяся посиделка в гостях всегда заканчивается одинаково - особенно в тот момент, когда законный владелец дома не просто возвращается, но и недвусмысленно указывает незваным гостям на дверь.

В итоге столкновение с правдой жизни оказалось неизбежным. Вместо эпических свершений мир увидел бесконечные колонны людей, внезапно осознавших: бумажка в кармане - ещё не бронежилет, а громкие лозунги - далеко не план действий.