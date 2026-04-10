В Азербайджане проходит круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО
В рамках Инициативы "Мост мира" в Азербайджане проходит очередной двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.
Как сообщает Day.Az, мероприятие пройдет с 10 по 12 апреля.
Инициатива "Мост мира" продолжает способствовать диалогу и прямому взаимодействию между представителями гражданского общества Азербайджана и Армении. В этот раз армянская делегация прибыла в Азербайджан по сухопутной границе, пересекла делимитированный и демаркированный участок и прошла все соответствующие процедуры пограничного и паспортного контроля.
Диалог между представителями гражданского общества проходит в рамках согласованной двусторонней мирной повестки, принятой на трехстороннем саммите лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшемся 8 августа 2025 года в Вашингтоне.
В повестку встречи входят обсуждения текущего состояния мирного процесса, деятельности участников Инициативы "Мост мира" в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.
Отдельные сессии будут посвящены продвижению мира на уровне общества и укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.
Отметим, что в составе азербайджанской делегации принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре