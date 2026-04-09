Послы Азербайджана и Беларуси высоко оценили новое соглашение между GAZ и МАЗ

Послы Азербайджана и Беларуси высоко оценили подписание соглашения о сборке новой партии коммунальной техники (100 единиц) на базе шасси Минского автомобильного завода (МАЗ) на Гянджинском автомобильном заводе (GAZ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает из столицы Беларуси специальный корреспондент Trend.

Соглашение подписано в рамках реализации поручений Президента Ильхама Алиева и Президента Александра Лукашенко, данных в ходе государственного визита главы белорусского государства в Азербайджан.

Документ подписали глава Наблюдательного совета Производственного объединения "Гянджинский автомобильный завод", депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ханлар Фатиев и генеральный директор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович. Сотрудничество Гянджинского автомобильного завода и Минского автомобильного завода направлено на расширение и укрепление двусторонних экономических связей между Азербайджаном и Беларусью, установленных Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александром Лукашенко.

Посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев в интервью Trend подчеркнул высокий уровень отношений между странами и важность расширения экономического сотрудничества.

"На сегодня перед нами стоит задача доведения экономического сотрудничества до одного миллиарда манатов, в соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Новое соглашение между GAZ и МАЗ внесет свой вклад в развитие экономических отношений между странами. Теплые отношения между главами государств и нашими народами способствуют развитию отношений во всех сферах, в том числе в культуре и туризме", - отметил глава дипмиссии.

Посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич в интервью Trend отметил эффективность многолетнего сотрудничества и важность совместной деятельности в экономической сфере.

"Тренд сегодняшнего дня - создание совместных предприятий, коопераций в различных сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, современных технологий и образовательных программ. Новое соглашение между GAZ и МАЗ является важнейшим компонентом в развитии промышленной кооперации между странами, выполнения поручений глав наших государств в деле дальнейшего взаимовыгодного экономического сотрудничества между странами", - отметил глава дипмиссии.

Напомним, что 2 марта 2026 года первая партия коммунальных машин, произведенных в рамках сотрудничества GAZ и МАЗ, была представлена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Высокая оценка, данная главой государства, послужила стимулом для расширения сотрудничества между предприятиями и заключения нового контракта.

Коммунальная техника оснащается современным оборудованием, разработанным и собранным в Гяндже. Она предназначена для обслуживания городской инфраструктуры по всей территории республики. Этот проект способствует обновлению коммунального парка страны.

Отметим, что 7 апреля 2026 года в Минске состоялось подписание соглашения о сборке новой партии коммунальной техники (100 единиц) на базе шасси МАЗ на Гянджинском автомобильном заводе.