В Вене представлены инициативы Азербайджана в сфере "зеленой" энергетики

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев принимает участие в Международном энергетическом и климатическом форуме в Вене (Австрия).

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии.

Отмечается, что в рамках визита он принял участие в мероприятиях, состоявшихся 7-8 апреля: "Дни зеленых технологий", "Международная конференция по водороду" и "Форум по устойчивому охлаждению".

"Кроме того, Джавид Абдуллаев провел двустороннюю встречу с юридической фирмой Schoenherr. В ходе встречи были обсуждены правовое сотрудничество по проектам в сфере возобновляемой энергетики, инвестиционные возможности и нормативно-правовые вопросы", - говорится в информации.

Отметим, что, согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане в январе-феврале 2026 года было произведено продукции и оказано услуг на сумму 671,6 миллиона манатов.

В секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов объем произведенной продукции составил 93,4 миллиона манатов.

В январе-феврале текущего года в стране на солнечных электростанциях было произведено 42,7 миллионов кВт·ч электроэнергии, что на более 600 тысяч кВт·ч, или на 1,4% меньше по сравнению с показателем за первые два месяца 2025 года.

В то же время за отчетный период в Азербайджане на ветровых электростанциях (ВЭС) было произведено 141,6 миллионов кВт·ч электроэнергии.

Согласно информации, это на 138,2 миллиона кВт·ч больше, чем за аналогичный период 2025 года, или в 41,6 раза больше.