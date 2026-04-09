Азербайджанские вузы могут перейти к частично дистанционному обучению

Проректор Азербайджанского государственного педагогического университета Эльдар Асланов заявил, что ежедневное посещение занятий студентами и проведение всех уроков или тем исключительно в очной форме не должно быть обязательным. По его словам, лекции по ряду дисциплин могут проводиться дистанционно.

Эти высказывания вызвали обсуждения в образовательных группах и на страницах в соцсетях, где подняли вопрос о переходе к формату: три дня очных занятий в неделю и два дня - в дистанционном режиме.

Как сообщает Day.Az, заслуженный учитель, бывший депутат Сона Алиева в комментарии для Globalinfo.az отметила, что озвученная Эльдаром Аслановым идея на самом деле является запоздавшей реальностью.

"В мире университеты давно поняли, что невозможно добиться качества, заставляя студентов каждый день приходить в аудитории. Цель - обучить и подготовить специалиста. Сегодня в США и Европе значительная часть лекций проводится онлайн или записывается и предоставляется студентам. Студент может смотреть их в удобное время, пересматривать и лучше усваивать материал. В аудиторию же приходят в основном для обсуждений, практики и интерактивной работы. То есть университет превращается не столько в место прослушивания лекций, сколько в среду для практики и мышления. Мы до этого уровня еще не дошли, но потенциал есть. Пандемия показала, что технически мы это можем. Проблема не в технологиях, а в системе - правила, механизмы контроля и подходы еще не отлажены".

По ее словам, при правильном подходе реализация такой модели возможна:

"В Баку уже есть успешные курсы, которые внедрили подобную систему. Но важно учитывать, что полный переход на дистанционное обучение может снизить качество. Потеряется живой контакт со студентом, ослабнет контроль, образование станет формальным. Однако при правильном балансе качество, наоборот, может вырасти. Онлайн-среда более спокойная и позволяет лучше учитывать индивидуальные потребности. Как уже отмечалось, лекции могут быть дистанционными, а обсуждения и практика - проходить в аудиториях. Но не все лекции стоит переводить в онлайн. Такая система одновременно повышает удобство для студентов и делает университет более функциональным".

Алиева добавила, что ведущие университеты - от MIT до Национального университета Сингапура - применяют эту модель уже десятилетиями:

"Если мы хотим перейти к гибридной форме, преподаватели должны пересмотреть, какие компоненты эффективнее проводить онлайн, а какие - очно. Также необходимо пересмотреть нормативы учебной нагрузки в соответствии с законодательством о высшем образовании и адаптировать требования аккредитации под гибридную модель. Я считаю, что это правильное направление. Мир уже идет по этому пути, и научные данные это подтверждают. Но между словами "давайте переведем часть лекций в онлайн" и созданием эффективной гибридной системы - большая разница. Нужна подготовка: технологическая инфраструктура, развитие преподавателей, реформа оценки знаний - все это должно идти параллельно. В любом случае эти изменения неизбежны - это лишь вопрос времени".