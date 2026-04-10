https://news.day.az/society/1826971.html
В Баку изменена схема движения некоторых автобусов
Отмечается, что в связи с ремонтными работами на улице Ахунда Мирзы Абдулкарима в поселке Маштага маршрут M8 временно движется в направлении города по улице Мехди Гусейнзаде, а маршрут № 172 - по улице Сеид Ибад Ага.
Кроме того, в поселке Сахиль из-за образовавшихся ям на дороге на улицах Вагифа Алекперова и Эмина Гулиева маршрут № 149 не может доезжать до конечной остановки. Временно он останавливается рядом с парком Ровшана Рзаева в поселке Сахиль.
