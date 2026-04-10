https://news.day.az/world/1827036.html Выборы в новый парламент Казахстана состоятся в августе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что выборы в новый однопалатный парламент - курултай - пройдут в августе этого года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента. "После вступления в силу новой Конституции я подпишу указ о проведении выборов в однопалатный курултай.
"После вступления в силу новой Конституции я подпишу указ о проведении выборов в однопалатный курултай. Они состоятся в августе", - заявил Токаев на встрече с учеными в Астане в пятницу.
Токаев подчеркнул, что объявление даты выборов важно для партий, чтобы они могли точно спланировать свою подготовку к кампании. "Партии получат около пяти месяцев для работы с избирателями", - отметил президент.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре