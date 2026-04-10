Выборы в новый парламент Казахстана состоятся в августе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что выборы в новый однопалатный парламент - курултай - пройдут в августе этого года.

"После вступления в силу новой Конституции я подпишу указ о проведении выборов в однопалатный курултай. Они состоятся в августе", - заявил Токаев на встрече с учеными в Астане в пятницу.

Токаев подчеркнул, что объявление даты выборов важно для партий, чтобы они могли точно спланировать свою подготовку к кампании. "Партии получат около пяти месяцев для работы с избирателями", - отметил президент.