Число жертв авиаударов Израиля в Ливане продолжает расти

Число жертв авиаударов по Ливану, которые были нанесены 8 апреля, возросло до 303 человек, более тысячи получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минздрав Ливана, в результате ударов со стороны Израиля погибли, по предварительным данным, 303 человека, еще 1150 человек получили травмы. Ведомство уточнило, что поисковые работы и опознание тел продолжаются, и число погибших может увеличиться.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 8 апреля был проведен крупнейший удар по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане с конца февраля. Удары одновременно по нескольким районам, включая Бейрут, долину Бекаа и южные регионы Ливана, продолжались десять минут.