Вниманию учителей, желающих сменить место работы

Начинается конкурс по смене места работы учителей.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Согласно информации, прием электронных заявок на участие в конкурсе по смене места работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях на бессрочной основе, будет проходить с 13 по 20 апреля.

Желающие принять участие могут подать заявку, перейдя по ссылке: www.miq.edu.az/yerdeyishme.

Прием документов продлится с 11:00 13 апреля до 11:00 20 апреля.