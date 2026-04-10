Сотрудник устроил пожар на складе в США

Недовольный сотрудник сжег целый склад туалетной бумаги.

Как передает Day.Az, соответствующие видео быстро распространились в сети.

По информации источников, огонь полностью уничтожил склад в США, где хранились бумажные и гигиенические товары - туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца, подгузники и другие предметы. Согласно данным, до инцидента сотрудник неоднократно жаловался на низкую зарплату, а также на проблемы с условиями труда и техникой безопасности. Этот склад обеспечивал товарами около 50 миллионов человек.