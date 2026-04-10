Музеи Азербайджана и Казахстана расширяют сотрудничество

По приглашению Союза этнодизайнеров Казахстана руководство Азербайджанского национального музея ковра посетило Алматы. В рамках визита директор Музея Амина Меликова, ученый секретарь Хадиджа Асадова и заведующая отделом "Детский музей" Тарана Алиева приняли участие в международном научно-практическом семинаре "Наука, традиции и инновации: гуманитарная интеграция и образование", сообщили Day.Az в пресс-службе Музея ковра.

Азербайджанский национальный музей ковра и Государственный музей искусств Казахстана имени Абылхана Кастеева пришли к соглашению о регулярном профессиональном обмене, подписав Меморандум о взаимопонимании. Этот документ предусматривает развитие двустороннего эффективного сотрудничества в области науки и культуры и открывает многообещающие перспективы для совместных выставок, исследований и творческих проектов. Руководители музеев Амина Меликова и Гулаим Жумабекова подчеркнули, что данный шаг не только укрепит межмузейные связи, но и станет значимый вкладом в развитие культурного партнерства между Азербайджаном и Казахстаном.

Делегация Музея ковра, помимо Музея искусств имени Абылхана Кастеева, также посетила Национальный центральный музей Казахстана и Алматинский музей искусств, с руководством которых обсудила направления будущего сотрудничества.

Работа международного научно-практического семинара стартовала 10 апреля.