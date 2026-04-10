Почему некоторые мужчины в Азербайджане взяли фамилию жены?

Недавняя новость о том, что некоторые мужчины взяли себе фамилию своих супруг вызвали обсуждения в социальных сетях и обществе.

В комментарии Day.Az социолог Маил Ягуб заявил, что этот вопрос в определенной степени связан с личной жизнью:

"Мы не знаем деталей личной жизни людей. В Азербайджане около 200 мужчин взяли фамилию своей супруги, однако по каким причинам - нам неизвестно. Возможно, на это есть особые причины.

Не исключено, что человек очень любит свою супругу и испытывает особое уважение к ее фамилии. Также возможно, что супруга сыграла настолько важную роль в его жизни, что он таким образом выражает свою благодарность.

С этой точки зрения считаю, что с юридической стороны здесь нет никаких проблем. С психологической и социологической стороны я также не вижу повода раздувать из этого проблему. На мой взгляд, это следует воспринимать как нормальное явление, и в этом нет ничего необычного", - отметил он.

