Hyundai создала для Китая отдельную марку автомобилей

Бренд Ioniq компании Hyundai вышел на китайский рынок. Компания Hyundai Motor вывела электромобили Ioniq на рынок КНР. На предстоящем Пекинском автосалоне 2026 года Ioniq представит свой первый серийный автомобиль, специально разработанный для китайских потребителей, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

При разработке будущих моделей Hyundai воспользовалась поддержкой местных инженеров: это распространённая практика, к которой прибегают многие глобальные автопроизводители.

Так, в области автономного вождения партнёром корейцев выступила компания Momenta, которая помогает оптимизировать системы автопилотирования для локальных условий.

Помимо полностью электрических автомобилей, новый бренд представит гибридные модели, так как Hyundai обладает большим опытом создания двигателей внутреннего сгорания.