Прекращение войны в Ливане является частью соглашения о прекращении огня

Прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью соглашения о прекращении огня, предложенного Пакистаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, эта позиция также четко выражена в заявлениях премьер-министра Пакистана.

Представитель министерства подчеркнул, что США привержены прекращению боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. По его словам, любой шаг или позиция, противоречащие этому, будут расценены как невыполнение обязательств.

Говоря о времени и месте переговоров с США о полном прекращении войны, Багаи отметил, что пакистанское правительство пригласило стороны в Исламабад. Он заявил, что в настоящее время рассматриваются и планируются переговоры, но их проведение будет зависеть от выполнения США своих обязательств по прекращению огня на всех фронтах.