В Губинском районе произошел оползень

В селе Айдынкенд Губинского района в результате проливных дождей, прошедших в последние дни, селевые потоки и оползни привели к серьезным последствиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе, расположенном примерно в 40 километрах от районного центра, повреждено несколько жилых домов.

В стенах домов образовались трещины, некоторые кровли пришли в негодность. Сообщается, что в селе, расположенном в горной местности, верхние слои почвы сползают вниз в сторону жилых территорий. На территории села наблюдаются масштабные оползни, и отмечается, что процесс в настоящее время продолжается.

На территории находятся представители соответствующих структур и техника, продолжаются мероприятия по устранению последствий и восстановлению дороги.