Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем - 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 60-70%.

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются периодические осадки. Местами они могут усиливаться на короткое время, возможны грозы, град, а в некоторых горных районах - снег. В отдельных местах временами будет туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем - 15-20° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем - 5-10° тепла.

