В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об истерики армянского лобби.

Франция становится ареной масштабного идеологического поражения армянского лобби.

Азербайджанский Государственный комитет по работе с диаспорой разворачивает в Париже и Нанте системную работу: 11-12 апреля намечен целый ряд больших мероприятий азербайджанской диаспоры.

Узнав, что в эти даты пройдут стратегическое заседание Координационного совета азербайджанцев Франции и встречи в школах "Натаван" и "Карабах", армянские реваншистские организации Франции, вроде EAFJD, судорожно попытались втиснуться в тот же временной график со своей "конференцией по мобилизации".

Мобилизовать, если что, они собираются "всю армянскую диаспору Франции". Разумеется, против Азербайджана.

Однако этот жест отчаяния лишь подчеркивает их слабость: армянские радикалы больше не формируют повестку, а лишь беспомощно пытаются копировать азербайджанские шаги. Пока азербайджанские соотечественники демонстрируют монолитное единство и мощную поддержку своей Родины, армянская сторона погрязла во внутренних склоках и обвинениях в адрес собственного правительства.

Тот факт, что дашнаки вынуждены подстраивать свои графики под активность Баку и проводить свои сборища в те же дни, доказывает - азербайджанское влияние в центре Европы стало для них костью поперек горла.

Париж отчетливо слышит голос Азербайджана, а суетливые попытки "перебить" мероприятия в те же даты лишь подтверждают: инициатива полностью на азербайджанской стороне.